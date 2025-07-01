01.07.2025 12:14 Рита Парфенова

Харківська міськрада 2 липня проведе позачергову сесію: порядок денний

На порядку денному – зміни до міського бюджету, затвердження програми відновлення пошкоджених об’єктів, питання комунальної власності, приватизації, перейменування підприємств і топонімії.



Фото: ХМР

У вівторок, 2 липня, о 12:00 відбудеться 41-ша позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання. Засідання пройде у дистанційному режимі відповідно до розпорядження міського голови Ігоря Терехова, передає РЕДПОСТ.

На розгляд депутатів винесено низку важливих питань. Зокрема, обговорюватимуться зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік, а також затвердження програми відновлення пошкоджених унаслідок війни житлових будинків, бюджетних установ та закладів у Харкові на період до 2030 року.

Серед інших питань – зміни до рішень щодо комунального майна, приватизації, оренди та реорганізації комунальних підприємств, зокрема «Харківпарксервіс», та перейменування «Інфосіті». Також планується розгляд перейменування об’єктів топонімії та нагородження Почесною грамотою міськради.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві вулиці Харкогва будуть названі на честь Героїв України – Максима Устименка та Олексія Меся.