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01.07.2025  12:32   Рита Парфенова

На Харківщині чоловіку повідомили про підозру за незаконне зберігання набоїв

У селі Базаліївка Чугуївського району поліція вилучила у місцевого жителя понад 100 патронів до автомата. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Мешканцю Чугуївського району загрожує до 7 років за зберігання понад 100 патронів

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Чугуївському районі Харківської області слідчі повідомили про підозру 54-річному мешканцю села Базаліївка, який незаконно зберігав бойові припаси. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка понад сотню набоїв до автомата Калашникова.

На підставі зібраних доказів 30 червня йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з боєприпасами. Закон передбачає за це покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Мешканцю Чугуївського району загрожує до 7 років за зберігання понад 100 патронів

Поліція нагадує громадянам про можливість добровільного декларування зброї та боєприпасів. У разі добровільної здачі такі дії звільняють від кримінальної відповідальності та відкривають шлях до легального володіння зброєю.

Тэги:  зброя, поліція, харків
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