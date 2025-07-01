01.07.2025 12:32 Рита Парфенова

На Харківщині чоловіку повідомили про підозру за незаконне зберігання набоїв

У селі Базаліївка Чугуївського району поліція вилучила у місцевого жителя понад 100 патронів до автомата. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Чугуївському районі Харківської області слідчі повідомили про підозру 54-річному мешканцю села Базаліївка, який незаконно зберігав бойові припаси. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка понад сотню набоїв до автомата Калашникова.

На підставі зібраних доказів 30 червня йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з боєприпасами. Закон передбачає за це покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліція нагадує громадянам про можливість добровільного декларування зброї та боєприпасів. У разі добровільної здачі такі дії звільняють від кримінальної відповідальності та відкривають шлях до легального володіння зброєю.