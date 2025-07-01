01.07.2025 13:07 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 12

Богодухів – 14

Коломак – 13

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 12

Слобожанське – 9

Куп’янськ – 11

Берестин – 10

Лозова – 12

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 30 червня 2025 року.