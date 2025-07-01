01.07.2025 13:49 Рита Парфенова

У Харкові вперше за 50 років ремонтують глибинні каналізаційні колектори

Через пошкодження, спричинені обстрілами, у місті почали масштабну реконструкцію старих колекторів. Роботи охоплюють облаштування тимчасових систем і аварійних укріплень.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові розпочали масштабну реконструкцію глибинних каналізаційних колекторів великого діаметра — вперше за останні 50 років.

У КП «Харківводоканал» зазначили: до цього кроку змусили пошкодження, спричинені воєнними обстрілами. Через них поблизу колекторів почалися просідання ґрунту та зсуви.

У ході ремонту встановлюють тимчасові лінії перекачування стоків і застосовують спеціальні дерев’яно-металеві кріплення. За словами керівництва підприємства, найближчими роками Харків очікує серія проєктів з модернізації водовідвідної системи. Контроль за цими роботами здійснює особисто міський голова Ігор Терехов.

Зокрема, поновлено роботи на аварійній ділянці на вулиці Греківській, де вісім років тому стався обвал колектора. Через війну завершення проєкту відтермінували, однак тепер реконструкція триває, і її планують завершити до кінця 2025 року.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» виконали роботи із заміни 126 технічно зношених ділянок трубопроводів різних діаметрів, оновивши загалом 6,4 кілометрів мереж.