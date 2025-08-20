    
20.08.2025  20:04   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова перевірили та прочистили сотні кілометрів мереж

Яким роботами ще займалися фахівці підрприємства розповіли у «Харківводовідведенні».

Перевірили сотні кілометрів мереж комунальники міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з початку року бригади комплексу
 
  • обстежили  225 км каналізаційних мереж;
  • провели профілактичне чищення 143 км трубопроводів;
  • відновили 496 оглядових колодязів, замінивши люки та плити перекриття;

Також фахівці «Харківводовідведення»

  • регулярно контролюють стан колекторів, трубопроводів та колодязів;
  • особливу увагу приділяють магістральним мережам, куди надходять стоки від густонаселених районів;
  • щодня, за будь-якої погоди чистять мережі, використовуючи різні методи та спецтехніку, щоб прибирати пісок, жир, побутове та будівельне сміття.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що к харківські тепломережі інвестують сотні мільйонів гривень.

 

