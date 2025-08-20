    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині судитимуть поліціянтку, яка працювала у окупаційному уряді
20.08.2025  20:40   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть поліціянтку, яка працювала у окупаційному уряді

Як вибудовувала кар'єру жінка при загарбниках на Харківщині та ховалася у Харкові з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 42-річна старша інспекторка сектору кадрового забезпечення у відділі поліції  Куп’янська в серпні 2022 року, коли місто перебувало під тимчасовою окупацією стала на шлях співпраці з ворогом:
 
  • обійняла посаду «спеціаліста відділу кадрів і безпеки» у так званій «Налоговой службе Харьковской области». 
  • активно сприяла створенню квазіустанови
  • підбирала персонал,
  • ознайомлювала працівників із внутрішніми наказами
  • виконувала інші кадрові обов’язки.
 
Після звільнення міста жінка переїхала до Харкова, намагаючись «залягти на дно» та уникнути відповідальності. Однак правоохоронці зібрали достатню доказову базу й викрили її.
 
Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть в Основ’янському районному суді м. Харкова.
 
Їй загрожує  від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, колишній військовий з Харківщини заперечував збройну агресію РФ, а потім вітк.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
