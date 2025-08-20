20.08.2025 20:40 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть поліціянтку, яка працювала у окупаційному уряді
Як вибудовувала кар'єру жінка при загарбниках на Харківщині та ховалася у Харкові з'ясували правоохоронці.
, 42-річна старша інспекторка сектору кадрового забезпечення у відділі поліції Куп’янська в серпні 2022 року, коли місто перебувало під тимчасовою окупацією стала на шлях співпраці з ворогом:
обійняла посаду «спеціаліста відділу кадрів і безпеки» у так званій «Налоговой службе Харьковской области».
активно сприяла створенню квазіустанови
підбирала персонал,
ознайомлювала працівників із внутрішніми наказами
виконувала інші кадрові обов’язки.
Після звільнення міста жінка переїхала до Харкова, намагаючись «залягти на дно» та уникнути відповідальності. Однак правоохоронці зібрали достатню доказову базу й викрили її.
Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть в Основ’янському районному суді м. Харкова.
Їй загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
