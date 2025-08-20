    
20.08.2025  21:19   Дмитро Колонєй

У Харкові відкриється виставка французької художниці Фанні Лешевальє

Коли саме та де буде проходити експозиція «In memoriam. Реальність крізь мистецтво» розповіли у Департаменті культури Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ відкриття виставки «In memoriam. Реальність крізь мистецтво» Фанні Лешевальє відбудеться в Харкові 22 серпня  о 18:00. 
 
Проєкт поєднує відомі твори мистецтва з документальною фотографією війни в Україні. Фанні Лешевальє  працює в техніці фотомонтажу, накладаючи світлини воєнних кореспондентів на репродукції класичних творів європейського живопису. 
 
Захід приурочений до Дня міста Харкова та організований у мистецькому укритті культурного громадського центру «DRUK» за підтримки БФ «Solidarity».
 
Після завершення серії виставок по країні роботи будуть реалізовані на благодійному аукціоні, всі кошти з якого спрямують на відбудову соціальної інфраструктури України. 
 
Виставка триватиме з 23 серпня по 9 вересня:  четвер-п’ятниця - з 10:00 до 18:00, субота-неділя - з 12:00 до 19:00. Адреса: бул. Гончарівський, 10/2.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що на станціях харківського метро відкриють виставки до Дня міста та Дня Незалежності.
 
