20.08.2025 21:19 Дмитро Колонєй

У Харкові відкриється виставка французької художниці Фанні Лешевальє

Коли саме та де буде проходити експозиція «In memoriam. Реальність крізь мистецтво» розповіли у Департаменті культури Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ відкриття виставки «In memoriam. Реальність крізь мистецтво» Фанні Лешевальє відбудеться в Харкові 22 серпня о 18:00.

Проєкт поєднує відомі твори мистецтва з документальною фотографією війни в Україні. Фанні Лешевальє працює в техніці фотомонтажу, накладаючи світлини воєнних кореспондентів на репродукції класичних творів європейського живопису.

Захід приурочений до Дня міста Харкова та організований у мистецькому укритті культурного громадського центру «DRUK» за підтримки БФ «Solidarity».

Після завершення серії виставок по країні роботи будуть реалізовані на благодійному аукціоні, всі кошти з якого спрямують на відбудову соціальної інфраструктури України.

Виставка триватиме з 23 серпня по 9 вересня: четвер-п’ятниця - з 10:00 до 18:00, субота-неділя - з 12:00 до 19:00. Адреса: бул. Гончарівський, 10/2.

