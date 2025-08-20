    
20.08.2025  21:55   Дмитро Колонєй

В'ялені сливи в духовці:заготівля, від якої не відірватися

Слідкуйте за станом слив у процесі сушіння, щоб не пересушити.

Як приготувати в'ялені сливи в духовці: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, в'ялені сливи — це не просто смачне частування, а універсальна заготівля, яка стане чудовим доповненням до м'ясних страв, салатів, сирних тарілок і навіть випічки.
 

В'ялені сливи в духовці

Продукти:

  • 1 кг злив
  • 150 мл рослинної олії
  • 1 ст. яблучного чи виноградного оцту
  • 2 ст. цукру
  • 0,5 ч.л. солі
  • мелений коріандр,
  • кориця,
  • базилік,
  • орегано, 
  • кардамон,
  • червоний перець і
  • інші спеції на смак.
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Промийте, обсушіть та розділіть сливи на половинки.
  2. Застеліть лист пергаментом, розкладіть сливи м'якоттю вгору.
  3. Присипте зливи сіллю та цукром.
  4. Сушіть сливи 2-3 години у відкритій духовці при температурі 100 градусів.
  5. Перекладіть готові сливи у чисту банку, пересипаючи спеціями.
  6. Влийте оцет.
  7. Залийте все гарячою олією.
  8. Закрийте та струсіть банку.
  9. Заберіть на зберігання у темне прохолодне місце мінімум на 2 тижні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати драники з кабачків з м'ясом.
 
 

