    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо борщову заправку на зиму
24.11.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо борщову заправку на зиму

Продовжуємо готувати припаси до зими.

Як приготувати борщову заправку на зиму
 
 
Як пише РЕДПОСТ, заготовлена ​​про запас вітамінна заправка порадує в холодну пору року.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram    

Борщова заправка на зиму

Продукти:

 

  • капуста - 1,6-1,7 кг,
  • буряк – 1,2 кг,
  • морква – 0,5 кг,
  • цибуля – 3–4 шт.,
  • болгарський перець – 500 г,
  • помідори – 1,5 кг,
  • томатний кетчуп – 5 ст. л.,
  • томатна паста – 70 г,
  • оцет 9% - 100 г,
  • соняшникова олія – 300 мл,
  • сіль – 3 ст. л.,
  • цукор – 3 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

Як приготувати борщову заправку на зиму

  1. Болгарський перець очистити від насіння,
  2. Прокрутити перець через м'ясорубку або подрібнити у блендері.
  3. Помидори помити,
  4. Вирізата місця плодоніжки.
  5. Зробити помідорне пюре у блендері.
  6. Там же подрібнити цибулю.
  7. Буряк і моркву очистити,
  8. Натерти на великій тертці.
  9. Капусту пошаткувати на тонкі смужки середньої величини.
  10. У казані чи великій каструлі з товстим дном змішати перець із томатним пюре.
  11. Додати сіль, цукор.
  12. Додати томатний кетчуп та пасту.
  13. Налити олію, оцет.
  14. Ретельно все перемішати.
  15. Поставити на вогонь,
  16. Довести до кипіння та варити 3–5 хвилин.
  17. Закласти підготовлені моркву та буряки.
  18. Як тільки заправка закипить невеликими порціями, додати капусту і відразу розмішати.
  19. Після закладання капусти тушкувати 1,5 години.
  20. Для того щоб підготувати банки, взяти велику каструлю, налити воду і закип'ятити.
  21. Коли вода закипить, завантажити помиті кришки.
  22. Зверху поставити сито або сталевий друшляк, на який встановити банки шийкою вниз.
  23. Банки кип'ятити від 6 до 25 хвилин залежно від розміру.
  24. Коли в банках з'являться великі краплі від пари, то вони добре простерилізувалися і можна їх знімати.
  25. Поставити банки на чистий рушник шийкою вниз, щоб стікала вода.
  26. Гарячу масу розкласти у простерилізовані банки
  27. Закрутити прокип'яченими кришками.
  28. Укрити в перевернутому вигляді до повного остигання.
  29. З цих продуктів виходить 5 літрів готової борщової заправки.
Смачного!
 
Як приготувати борщову заправку на зиму
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 
 
Тэги:  рецепт, консервація, борщ, зима, капуста, буряк, морква, цибуля, перець, помидори, кетчуп, цукор, олія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.11 Кулінарні рецепти Готуємо салат з оселедцем та яблуком 22.11 Кулінарні рецепти Готуємо ароматні курячі крильця по-китайськи 21.11 Кулінарні рецепти Готуємо мінтай з апельсином у духовці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 