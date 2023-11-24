24.11.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо борщову заправку на зиму
Продовжуємо готувати припаси до зими.
Як пише РЕДПОСТ
, заготовлена про запас вітамінна заправка порадує в холодну пору року.
Борщова заправка на зиму
Продукти:
-
капуста - 1,6-1,7 кг,
-
буряк – 1,2 кг,
-
морква – 0,5 кг,
-
цибуля – 3–4 шт.,
-
болгарський перець – 500 г,
-
помідори – 1,5 кг,
-
томатний кетчуп – 5 ст. л.,
-
томатна паста – 70 г,
-
оцет 9% - 100 г,
-
соняшникова олія – 300 мл,
-
сіль – 3 ст. л.,
-
цукор – 3 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
-
Болгарський перець очистити від насіння,
-
Прокрутити перець через м'ясорубку або подрібнити у блендері.
-
Помидори помити,
-
Вирізата місця плодоніжки.
-
Зробити помідорне пюре у блендері.
-
Там же подрібнити цибулю.
-
Буряк і моркву очистити,
-
Натерти на великій тертці.
-
Капусту пошаткувати на тонкі смужки середньої величини.
-
У казані чи великій каструлі з товстим дном змішати перець із томатним пюре.
-
Додати сіль, цукор.
-
Додати томатний кетчуп та пасту.
-
Налити олію, оцет.
-
Ретельно все перемішати.
-
Поставити на вогонь,
-
Довести до кипіння та варити 3–5 хвилин.
-
Закласти підготовлені моркву та буряки.
-
Як тільки заправка закипить невеликими порціями, додати капусту і відразу розмішати.
-
Після закладання капусти тушкувати 1,5 години.
-
Для того щоб підготувати банки, взяти велику каструлю, налити воду і закип'ятити.
-
Коли вода закипить, завантажити помиті кришки.
-
Зверху поставити сито або сталевий друшляк, на який встановити банки шийкою вниз.
-
Банки кип'ятити від 6 до 25 хвилин залежно від розміру.
-
Коли в банках з'являться великі краплі від пари, то вони добре простерилізувалися і можна їх знімати.
-
Поставити банки на чистий рушник шийкою вниз, щоб стікала вода.
-
Гарячу масу розкласти у простерилізовані банки
-
Закрутити прокип'яченими кришками.
-
Укрити в перевернутому вигляді до повного остигання.
-
З цих продуктів виходить 5 літрів готової борщової заправки.
Смачного!
Тэги:
рецепт,
консервація,
борщ,
зима,
капуста,
буряк,
морква,
цибуля,
перець,
помидори,
кетчуп,
цукор,
олія
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