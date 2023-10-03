03.10.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо заморожені овочі для супу та інших страв на зиму
Продовжуємо готуватись до зими.
Як пише РЕДПОСТ, у зимову холоднечу, коли вітамінів буде катастрофічно не вистачати, заморожені овочі будуть дуже доречними.
Заморожені овочі для супу та інших страв на зиму
Продукти:
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цибуля червона - 1 кг;
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морква – 1 кг;
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перець болгарський різнокольоровий – 1 кг;
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помідори свіжі - 1 кг;
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петрушка (зелень) - 0,2 кг;
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кріп (зелень) - 0,2 кг;
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перець чорний горошком - 20 горошин;
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сіль - 0,5 кг
Покроковий рецепт приготування
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Цибуля, червоний, перець і моркву вимити.
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Підготовлені овочі очистити.
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Нарізати цибулю скибочками.
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Перець та моркву порізати напівсоломкою.
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Помідори вимити
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Нарізати великими часточками.
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Зелень ретельно вимити, видалити стебла, обсушити на кухонному рушнику, дрібно нашаткувати.
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Всі оброблені та нарізані інгредієнти перемішати у широкій ємності.
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Додати сіль та перець,
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Знову перемішати.
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Розкласти заготовку по фасувальних поліетиленових пакетах,
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Надати форму "тубуса".
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У такому вигляді зручно зберігати заготівлю в морозильній камері, легко і просто відламати стільки, скільки потрібно для приготування супу чи інших страв.
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При приготуванні супу закладати заморожування за кілька хвилин до кінця.
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