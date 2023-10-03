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03.10.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо заморожені овочі для супу та інших страв на зиму

Продовжуємо готуватись до зими.

 
Як пише РЕДПОСТ, у зимову холоднечу, коли вітамінів буде катастрофічно не вистачати, заморожені овочі будуть дуже доречними.
 

Заморожені овочі для супу та інших страв на зиму

 

Продукти:

 

  • цибуля червона - 1 кг;
  • морква – 1 кг;
  • перець болгарський різнокольоровий – 1 кг;
  • помідори свіжі - 1 кг;
  • петрушка (зелень) - 0,2 кг;
  • кріп (зелень) - 0,2 кг;
  • перець чорний горошком - 20 горошин;
  • сіль - 0,5 кг

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Цибуля, червоний, перець і моркву вимити.
  2. Підготовлені овочі очистити.
  3. Нарізати цибулю скибочками.
  4. Перець та моркву порізати напівсоломкою.
  5. Помідори вимити
  6. Нарізати великими часточками.
  7. Зелень ретельно вимити, видалити стебла, обсушити на кухонному рушнику, дрібно нашаткувати.
  8. Всі оброблені та нарізані інгредієнти перемішати у широкій ємності.
  9. Додати сіль та перець,
  10. Знову перемішати.
  11. Розкласти заготовку по фасувальних поліетиленових пакетах,
  12. Надати форму "тубуса".
  13. У такому вигляді зручно зберігати заготівлю в морозильній камері, легко і просто відламати стільки, скільки потрібно для приготування супу чи інших страв.
  14. При приготуванні супу закладати заморожування за кілька хвилин до кінця.
 
 
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