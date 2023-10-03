    
Главная Новини Харкова Армія Від ударів ворога постраждали 10 селищ Харківщини
03.10.2023  20:51   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали 10 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Уди, Козача Лопань, Івашки, Гатище. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали селища Харківщини: Дворічна, Синьківка, Кучерівка, Берестове, Петропавлівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.10 Надзвичайні події На Харківщині готуються до можливих відключень, посилюють патрулі поліції та забезпечують генераторами 03.10 Надзвичайні події В боях за Україну загинув стрілець-санітар з Харківщини 03.10 Надзвичайні події Ворог обстріляв населені пункти Харківщини: є руйнування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 