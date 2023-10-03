03.10.2023 20:14 Василь Голосний

У харківському буккросингу хтось краде книжки (фото)

Останнім часом полиці буккросингу, який знаходиться поблизу озера в Центральному парку, хтось регулярно спустошує.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Робітники парку звертаються до харків'ян, щоб нагадати правила користування буккросингом. Якщо їх не виконувати, шафи буккросингу доведеться прибрати, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТРобітники парку звертаються до харків'ян, щоб нагадати правила користування буккросингом. Якщо їх не виконувати, шафи буккросингу доведеться прибрати, повідомляє РЕДПОСТ

"Це про більш-менш рівноцінний обмін. Тобто, в тебе, наприклад, «Мемуари Черчеля» і ти поставив їх на полицю, аби хтось почитав його, а натомість взяв почитати принесений кимось «Бійцівський клуб», наприклад. Потім повернув, взяв ще щось. Таким чином, обмін книжками триває. Якщо люди будуть добре ставитись до простих правил, тобто приносити книжки, які не мотлох, а якими цікаво поділитися з іншими, і брати не 25 книжок, а 1-2 для того, щоб почитати і повернути, то така ідея буде існувати. Якщо ж просто забирати, то ця шафа не буде мати сенсу. Порожній об'єкт не потрібен нікому. Що стосується того, які книжки можна приносити, то будь-які, якими ви вважаєте за потрібне поділитися. Єдине що, не варто нести всіляку "совєцьку" пропаганду, бо вона зараз дуже не на часі," - розповідає Андрій Кравченко, прес-секретар Центрального парку Харкова.

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