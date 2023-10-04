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04.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 21 - 23°.

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Народні прикмети

  • Погода 4 жовтня мала величезне значення: вважалося, якою вона була у цей день – такою й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень.
  • Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, то зима буде холодною.
  • Якщо листя на березах почало жовтіти з верхівки, то майбутня весна буде ранньою, якщо знизу — пізньою.


 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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