Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 21 - 23°.
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Сприятливий день для початку чогось нового – сьогодні багато хто просто фонтанує ідеями. Зірки радять спочатку все продумати – для презентацій не найкращий час.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
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