04.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 21 - 23°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Погода 4 жовтня мала величезне значення: вважалося, якою вона була у цей день – такою й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, то зима буде холодною.

Якщо листя на березах почало жовтіти з верхівки, то майбутня весна буде ранньою, якщо знизу — пізньою.



