04.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сприятливий день для початку чогось нового – сьогодні багато хто просто фонтанує ідеями. Зірки радять спочатку все продумати – для презентацій не найкращий час.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Активності Овнів можна позаздрити. Головне – використовувати її з розумом. Пам'ятайте: квапливість піде тільки на шкоду, через неї Овен може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Справи Тельців впевнено підуть у гору! Це стосується фінансів та побутових питань. А в процесі їхнього вирішення Тільці зможуть завести корисні знайомства.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки, сьогодня ви самі ковалі свого щастя. Тож якщо Близнюки мають амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час почати діяти!

Рак (22 червня – 23 липня)

Ракам супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг – практично в будь-якій галузі Рак здатний проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Львів чекають на яскраві фантазії, які з успіхом замінять приємні дрібниці повсякденності. Вночі Лев здатний бачити фантастичні сни, а вдень мріяти наяву.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У житті Діви може розпочатися новий етап. Зірки радять не противитися тому, що відбувається, і не відмовлятися від пропозицій, що надходять, під надуманими приводами.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам займатися лише тим, що їм самим цікаво, – інші проекти у них все одно приречені на провал. А спроба чинити на них тиск, вимагаючи виконання зобов'язань, може скінчитися бунтом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде впевнений у своїх діях та схильний до останнього стояти на своєму. Завдяки цьому він здатний багато чого досягти, проте зірки радять йому звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Все, з чим Стрілець буде торкатися сьогодня, він здатний забарвлювати в яскраві кольори. Зірки наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Стрілець здатний застосувати навіть у рутинних і нудних справах.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує з головою потонути в рутині! І якщо Козеріг не вирветься із замкнутого кола, то присвятить текучці весь день. Зірки радять вирішувати питання поступово – намагаючись зробити все одразу вони просто витратить час та сили.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолії може прокинутися критик. Водолію може здаватися, що його зауваження змусять оточуючих засоромитися та виправити помилки, проте насправді критика здатна стати джерелом конфліктів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам зірки радять виявляти обережність у всьому, за що б вони не взялися. Ймовірно, що їхні дії принесуть прямо протилежний результат. Отже, найправильнішим рішенням буде по можливості перенести вирішення важливих завдань.