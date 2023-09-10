10.09.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо суху томатну пасту на зиму
Нетривіальний спосіб забезпечити себе необхідною заправкою до супу у холодну пору року.
Як пише РЕДПОСТ
, ми вже якось зверталися до заготівлі кетчупу. На цей раз ми будемо готувати томатну пасту.
Що варто врахувати
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Співвідношення маси помідорів до маси томатної пасти на цьому етапі 3:1 (тобто з 3 кг помідорів виходить 1 кг томатної пасти).
Суха томатна паста на зиму
Продукти:
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помідори — скільки є, вважаєте за потрібне або можете собі дозволити.
Покроковий рецепт приготування
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Взяти м'ясисті помідори,
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Промити їх,
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Видалити насіння.
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Нарізати помідори на четвертинки або довільно,
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Скласти в каструлю або казан,
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Поставити на вогонь
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Варити 30 хвилини при безперервному помішуванні.
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Коли помідори зваряться, протерти масу через сито, щоб видалити шкірку.
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Томатне пюре повернути в каструлю,
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Знову поставити на вогонь
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Варити до загусання, безперервно помішуючи. Якщо провести по дну каструлі лопаткою, маса не повинна швидко стікатися назад.
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Приготувати противень, змастивши його олією.
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Томатну пасту намазати тонким шаром на лист за допомогою широкого ножа.
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Противень поставити в розігріту духовку
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Сушити при температурі 100-150 ° С.
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Також можна сушити томатну пасту в дегідрататорі або на повітрі в тіні. Приблизний час висушування – кілька годин. Орієнтуватися за консистенцією препарату.
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Коли маса перестане липнути і стане досить щільною, її потрібно нарізати на шматки, загорнути пергамент і зберігати в сухому холодному місці.
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