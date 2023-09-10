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10.09.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо суху томатну пасту на зиму

Нетривіальний спосіб забезпечити себе необхідною заправкою до супу у холодну пору року.

Як приготувати суху томатну пасту на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, ми вже якось зверталися до заготівлі кетчупу. На цей раз ми будемо готувати томатну пасту.
 

Що варто врахувати

  • Співвідношення маси помідорів до маси томатної пасти на цьому етапі 3:1 (тобто з 3 кг помідорів виходить 1 кг томатної пасти).
 

Суха томатна паста на зиму

Продукти:

 

  • помідори — скільки є, вважаєте за потрібне або можете собі дозволити.
Як приготувати суху томатну пасту на зиму

Покроковий рецепт приготування

  1. Взяти м'ясисті помідори,
  2. Промити їх,
  3. Видалити насіння.
  4. Нарізати помідори на четвертинки або довільно,
  5. Скласти в каструлю або казан,
  6. Поставити на вогонь
  7. Варити 30 хвилини при безперервному помішуванні.
  8. Коли помідори зваряться, протерти масу через сито, щоб видалити шкірку.
  9. Томатне пюре повернути в каструлю,
  10. Знову поставити на вогонь
  11. Варити до загусання, безперервно помішуючи. Якщо провести по дну каструлі лопаткою, маса не повинна швидко стікатися назад.
  12. Приготувати противень, змастивши його олією.
  13. Томатну пасту намазати тонким шаром на лист за допомогою широкого ножа.
  14. Противень поставити в розігріту духовку
  15. Сушити при температурі 100-150 ° С.
  16. Також можна сушити томатну пасту в дегідрататорі або на повітрі в тіні. Приблизний час висушування – кілька годин. Орієнтуватися за консистенцією препарату.
  17. Коли маса перестане липнути і стане досить щільною, її потрібно нарізати на шматки, загорнути пергамент і зберігати в сухому холодному місці.
Як приготувати суху томатну пасту на зиму
 

 

Тэги:  рецепт, заготівка, паста, томати, зима
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