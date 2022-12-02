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02.12.2022  21:48   Дмитро Колонєй

Заготовляємо домашній кетчуп на зиму

Пропонуємо смачний рецепт кетчупу, що не вимагає великої витрати часу.


Заготовляємо домашній кетчуп на зиму
Як пише РЕДПОСТ, сьогодні господині можуть приготувати популярний соус без загусників, синтетичних добавок та підсилювачів смаку. Ви маєте можливість скористатися рецептом та зваріть удома натуральний кетчуп.
 

Домашній натуральний кетчуп 

 

Продукти:

  • Цукор 300 г
  • Помідор 5 кг
  • Паприка 1 ч. л.
  • Цибуля 1 кг
  • Сіль 2 ст. л.
  • Чорний мелений перець 1 ч. л.
  • Кориця 1 ч. л. 9%
  • столовий оцет 50 мл
  • Гвоздика 1 ч. л.

Рецепт покроково:

  1. Наріжте помідори та цибулю.
  2. М'ясисті та солодкі томати промийте під краном, просушіть.
  3. Дрібні плоди наріжте навпіл, а великі на четвертинки.
  4. Шматочки томатів одразу складайте в каструлю об'ємом 5 л.
  5. Цибулю очистіть від лушпиння, наріжте шматочками довільної форми, складіть в окрему миску. Замість цибулі можете використовувати червоний салатний, з ним кетчуп вийде солодшим.
  6. Встановіть помідори на слабкий вогонь та тушкуйте. Якщо томати не надто стиглі або недостатньо соковиті, влийте в каструлю приблизно 100 мл води. Гасіть 15 хвилин або до рясного виділення соку.
  7. Перемішайте помідори лопаткою, збільшіть нагрівання до середнього та готуйте 45 хвилин без кришки.
  8. Коли томати уваряться приблизно на 15%, відправте до них нарізану цибулю. Зануріть скибочки цибулі в томатну масу і досягайте її повторного закипання.
  9. Після цього готуйте ще 2 години на маленькому вогні. Каструлю не накривайте і стежте, щоб у ній постійно підтримувалося слабке кипіння.
  10. Покладіть у каструлю з тушкованими помідорами та цибулею 300 г цукру, 2 ст. л. солі, кориці, чорний перець, паприка.Перемішайте все, пропустіть двічі через м'ясорубку або пюруйте занурювальним блендером.
  11. Процідіть кетчуп, пропустивши перемелені томати через металеве сито, щоб прибрати частинки шкірки та насіння. Для цього налийте в сито приблизно 350–450 мл кетчупу та за допомогою силіконової лопатки протріть його в чистий посуд. Заберіть відходи, протріть наступну партію томатної маси.
  12. Проціджений кетчуп перелийте в каструлю. Додайте в нього гвоздику, доведіть до кипіння і уварюйте 2 години до бажаної густини. Каструлю не накривайте кришкою, полум'я відрегулюйте так, щоб соус повільно кипів.
  13. Після закінчення часу влийте 50 мл оцту міцністю 9%, розмішайте, дочекайтеся повторного закипання.
  14. Як тільки соус знову почне кипіти, розлийте його, не вимикаючи нагрівання каструлі, по стерилізованих банках. Потрібно 6 банок ємністю 0,5 л.
  15. Заповнені банки закупоріть герметично прокип'яченими кришками. Перевернувши нагору донцями, остудіть банки з соусом. Прикривати ковдрою необов'язково.
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Тэги:  рецепт, кетчуп, заготовки
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