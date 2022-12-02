02.12.2022 21:48 Дмитро Колонєй
Заготовляємо домашній кетчуп на зиму
Пропонуємо смачний рецепт кетчупу, що не вимагає великої витрати часу.
Заготовляємо домашній кетчуп на зиму
Як пише РЕДПОСТ
, сьогодні господині можуть приготувати популярний соус без загусників, синтетичних добавок та підсилювачів смаку. Ви маєте можливість скористатися рецептом та зваріть удома натуральний кетчуп.
Домашній натуральний кетчуп
Продукти:
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Цукор 300 г
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Помідор 5 кг
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Паприка 1 ч. л.
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Цибуля 1 кг
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Сіль 2 ст. л.
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Чорний мелений перець 1 ч. л.
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Кориця 1 ч. л. 9%
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столовий оцет 50 мл
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Гвоздика 1 ч. л.
Рецепт покроково:
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Наріжте помідори та цибулю.
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М'ясисті та солодкі томати промийте під краном, просушіть.
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Дрібні плоди наріжте навпіл, а великі на четвертинки.
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Шматочки томатів одразу складайте в каструлю об'ємом 5 л.
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Цибулю очистіть від лушпиння, наріжте шматочками довільної форми, складіть в окрему миску. Замість цибулі можете використовувати червоний салатний, з ним кетчуп вийде солодшим.
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Встановіть помідори на слабкий вогонь та тушкуйте. Якщо томати не надто стиглі або недостатньо соковиті, влийте в каструлю приблизно 100 мл води. Гасіть 15 хвилин або до рясного виділення соку.
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Перемішайте помідори лопаткою, збільшіть нагрівання до середнього та готуйте 45 хвилин без кришки.
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Коли томати уваряться приблизно на 15%, відправте до них нарізану цибулю. Зануріть скибочки цибулі в томатну масу і досягайте її повторного закипання.
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Після цього готуйте ще 2 години на маленькому вогні. Каструлю не накривайте і стежте, щоб у ній постійно підтримувалося слабке кипіння.
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Покладіть у каструлю з тушкованими помідорами та цибулею 300 г цукру, 2 ст. л. солі, кориці, чорний перець, паприка.Перемішайте все, пропустіть двічі через м'ясорубку або пюруйте занурювальним блендером.
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Процідіть кетчуп, пропустивши перемелені томати через металеве сито, щоб прибрати частинки шкірки та насіння. Для цього налийте в сито приблизно 350–450 мл кетчупу та за допомогою силіконової лопатки протріть його в чистий посуд. Заберіть відходи, протріть наступну партію томатної маси.
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Проціджений кетчуп перелийте в каструлю. Додайте в нього гвоздику, доведіть до кипіння і уварюйте 2 години до бажаної густини. Каструлю не накривайте кришкою, полум'я відрегулюйте так, щоб соус повільно кипів.
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Після закінчення часу влийте 50 мл оцту міцністю 9%, розмішайте, дочекайтеся повторного закипання.
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Як тільки соус знову почне кипіти, розлийте його, не вимикаючи нагрівання каструлі, по стерилізованих банках. Потрібно 6 банок ємністю 0,5 л.
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Заповнені банки закупоріть герметично прокип'яченими кришками. Перевернувши нагору донцями, остудіть банки з соусом. Прикривати ковдрою необов'язково.
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