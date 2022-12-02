02.12.2022 21:24 Дмитро Колонєй

Як дістатися потягом у шість країн Європи

Укрзалізниця оновила перелік потягів.



Як дістатися потягом у шість країн Європи



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Укрзалізницю, з України є можливість дістатися потягом до:

Польщі,

Угорщини,

Австрії,

Словаччини,

Молдови та

Чехії.

Польща

До країни можна дістатися одним із 10 поїздів:

Київ – Варшава – 2 поїзди:

907К/908О – вирушає з Києва о 17:27, слідує через польські міста Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Відправлення з Варшави о 17:49, прибуття до Києва о 13:12;

067К/068Л – маршрут той самий, але час у дорозі менший на 2 години: відправлення з Києва о 19:26, прибуття до Варшави о 10:12. Назад відправлення о 17:45, а прибуття до Києва о 12:07.

Київ – Перемишль – 4 рейси на день.

053/054 слідує через Львів, а решта – ще через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Час у дорозі – від 10 до 15 годин:

715/716 - відправлення з Києва об 11:01, назад із Перемишля – о 23:30;

053/054 – відправлення з Києва о 19:46, назад із Перемишля – о 20:28;

705/706 - відправлення з Києва о 20:14, назад із Перемишля – о 9:45;

89/90 – відправлення з Києва о 22:52, назад із Перемишля – о 13:45.

Запоріжжя – Перемишль:

032П/Д – зручно їхати до Польщі зі Сходу України. Поїзд відправляється о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18 наступного дня. Назад відправлення о 18:10, прибуття о 16:02. Потяг також зупиняється у Дніпрі, Білій Церкві та Львові.

Одеса – Перемишль

036 Ш/Л – відправляється о 14:58 і прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. На кінцеву станцію прибуває о 6:30 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 20:28 з Перемишля. До Одеси прибуває о 13:58 наступного дня.​

Київ – Хелм

023К/024К – вирушає о 23:52, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 13 годин.

Харків – Хелм

093О/094О – відправляється о 14:07 із Харкова, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 21 год.

Угорщина та Австрія

Щодня прямує потяг до Угорщини та Австрії. Квитки можна придбати тільки у міжнародних касах.

Київ – Будапешт – Відень

Поїзд 749 сполученням Київ – Будапешт – Відень слідує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кішуйсаллаш, Сільнок, Будапешт-Келенфельд, Дьєр, Хедьєшхалом. Відправлення з Києва о 12:57, прибуття до Будапешта о 8:20, Відня – о 11:21.

Словаччина

З 11 грудня 2022 року можна вирушити й до Словаччини. Рейси прямуватимуть із Закарпаття. Квитки поки що можна купити тільки в касах.

Мукачево – Чоп – Кошице 2 поїзди:

960/961 – вирушає з Мукачева о 14:48, прибуває до кінцевого пункту о 18:17;

962/963 – вирушає о 18:16, а прибуває о 21:33.

Чоп - Чієрна над Тіссоу

Потяг 8861/8860 відправляється з Чопа об 11:35, прибуття об 11:46 наступного дня.

Молдова

До столиці Молдови доїхати можна з Києва. Квитки продаються у касах та онлайн.

Київ – Кишинів

Поїзд 351/352 вирушає о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку відправлення о 17:45, прибуття об 11:48.