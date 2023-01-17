17.01.2023 21:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині проживають вже майже півмільйона переселенців

Тільки з деокупованих територій Харківщини евакуйовано десятки тисяч людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОДА, за словами заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської, на Харківщині зареєстровано вже 452,8 тисячі переселенців. 371 тисяча з них звернулися по довідки ВПО після 24 лютого 2022 року.

З деокупованих територій області евакуйовано майже 25 тисяч осіб, еред яких 2640 дітей та

553 особи з інвалідністю. У Харківській області розміщено понад 14,2 тисячі осіб, в інші регіони виїхали більш ніж 10,6 тисячі жителів звільнених з російської окупації громад. Евакуація продовжується.

Здебільшого переселенців розміщують в гуртожитках закладів освіти, де наразі оселилося 2092 людини.

Забезпечити потреби вимушених переселенців допомагають міжнародні організації.



