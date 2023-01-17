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17.01.2023  21:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині проживають вже майже півмільйона переселенців

Тільки з деокупованих територій Харківщини евакуйовано десятки тисяч людей.

Евакуювали з деокупованих територій десятки тисяч людей на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОДА, за словами  заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської, на Харківщині зареєстровано вже 452,8 тисячі переселенців. 371 тисяча з них звернулися по довідки ВПО після 24 лютого 2022 року.
 
З деокупованих територій області евакуйовано майже 25 тисяч осіб, еред яких 2640 дітей та 
553 особи з інвалідністю. У Харківській області розміщено понад 14,2 тисячі осіб, в інші регіони виїхали більш ніж 10,6 тисячі жителів звільнених з російської окупації громад. Евакуація продовжується.
 
Здебільшого переселенців розміщують в гуртожитках закладів освіти, де наразі оселилося 2092 людини. 
 
Забезпечити потреби вимушених переселенців допомагають міжнародні організації. 
 
 

 


Источник:   ХОДА
 Тэги:  впл, эвакуация, харьков
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