04.01.2023 14:19 Дмитро Колонєй

Державні виплати: чи потрібно звертатися за поновленням у Харкові

Пояснення за цим питанням надали в Управлінні соціального захисту населення Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Управління соціального захисту, 27 грудня 2022 року прийнято постанову №1460, якою автоматично продовжено виплату державної допомоги на період дії воєнного стану та одного місяця після його припинення.

Не потрібно звертатися з 1 січня 2023 року за продовженням наступних виплат:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію.

Строк виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям, на дітей одиноким матерям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, продовжується автоматично, але лише тим, які проживають на територіях територіальних громад, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Особам, які не проживають на відповідних територіях, строк виплати державної соціальної допомоги закінчився 31 грудня 2022 року.

Оскільки Харківська міська територіальна громада відноситься до переліку таких, де ведуться бойові дії, виплата вказаних видів соціальних допомог з 1 січня 2023 року подовжена автоматично, без звернень громадян, 858 мешканцям Основ’янського району на загальну суму 2 млн 471 тис. грн.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057) 725-31-91, 725-31-93. З питань виплати державних соціальних допомог - за тел.: 725-31-94.

Прийом громадян з питань призначення соціальних допомог та компенсацій здійснюється з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 15:00.