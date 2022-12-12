12.12.2022 21:35 Дмитро Колонєй
Виплата 13 200 гривень: хто на неї має право
Українці можуть отримувати підвищену допомогу від ООН.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на 24 канал, мешканці України півроку зможуть отримувати підвищену допомогу 13 200 гривень.
Підвищити суму допомоги в ООН вирішили, щоб допомогти постраждалим від воєнних дій задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.
Хто має право претендувати на виплату
-
громадяни, які постраждали від військових дій (жителі Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей);
-
громадяни, які були у статусі ВПО, але з тієї чи іншої причини повернулися на місця постійного проживання.
При цьому допомога призначається лише уразливим категоріям населення.
До них відносяться:
-
батьки-одиначки, на утриманні яких є неповнолітні діти;
-
опікуни над людьми похилого віку (55 років і старше);
-
сім’ї, в яких є одна або кілька осіб з особливими потребами;
-
прийомні сім’ї, які опікуються дітьми.
-
які раніше не отримували допомогу від інших благодійних організацій.
-
загальних дохід претендента на допомогу має не перевищувати 5400 гривень
-
сім’ям необхідно підтвердити документально належність до вразливих категорій.
Як отримати допомогу
-
Для проходження співбесіди щодо грошової допомоги всі члени домогосподарства мають прийти до найближчого центру організації. Повний перелік адрес є за посиланням. У разі невідповідності критеріям вразливості кандидати будуть проінформовані після співбесіди. Зазначається, що навіть якщо деякі особи не відповідатимуть критеріям для отримання грошової допомоги, усі ВПО матимуть право на отримання безкоштовної юридичної та психосоціальної допомоги.
-
Якщо особа відповідає критеріям вразливості для отримання грошової допомоги, вона буде перенаправлена на збір особистих даних про кожного члена домогосподарства, які приїхали разом.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0