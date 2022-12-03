03.12.2022 18:15 Дмитро Колонєй
Виплата людині, що хворіє: стало відомо скільки та кому
Про це інформує Фонд соціального страхування України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Фонд соціального страхування України, тим працюючим, хто потрапив на лікарняний, повинні виплачувати певний відсоток від зарплати. Він залежить від страхового стажу, який набув громадянин, а також ряду інших критеріїв.
Розрахунки наступні залежать від страхового стажу:
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Стаж менше трьох років - виплатять 50% від зарплати.
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Від 3 до 5 років - 60%.
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Від 5 до 8 років, - 70%.
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Більше 8 років - 100%.
Низці категорій громадян, повиння виплатити 100% відшкодування зарплати, навіть якщо їх стаж не перевищує трьох років.
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Ті, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі: І-ІІІ групи.
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Батьки або опікуни, які доглядають за хворою дитиною (у віці до 14 років), і при цьому є постраждалими від Чорнобильської катастрофи.
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Ветерани війни, учасники Революції гідності, які отримали травми під час мітингів, члени родин загиблих захисників та захисниць України.
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Жертви нацистських переслідувань.
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Донори та мають відповідну пільгу, яка передбачена статтею 20 ЗУ “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”.
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Лікарі, які перебувають на самоізоляції через коронавірус.
Водночас, якщо всі інші працівники, не медики, перебувають на самоізоляції через Covid-19, то їм нараховують 50% від зарплати незалежно від розміру стажу.
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