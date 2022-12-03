03.12.2022 18:15 Дмитро Колонєй

Виплата людині, що хворіє: стало відомо скільки та кому

Про це інформує Фонд соціального страхування України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Фонд соціального страхування України, тим працюючим, хто потрапив на лікарняний, повинні виплачувати певний відсоток від зарплати. Він залежить від страхового стажу, який набув громадянин, а також ряду інших критеріїв.

Розрахунки наступні залежать від страхового стажу:

Стаж менше трьох років - виплатять 50% від зарплати.

Від 3 до 5 років - 60%.

Від 5 до 8 років, - 70%.

Більше 8 років - 100%.

Низці категорій громадян, повиння виплатити 100% відшкодування зарплати, навіть якщо їх стаж не перевищує трьох років.

Ті, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі: І-ІІІ групи. Батьки або опікуни, які доглядають за хворою дитиною (у віці до 14 років), і при цьому є постраждалими від Чорнобильської катастрофи. Ветерани війни, учасники Революції гідності, які отримали травми під час мітингів, члени родин загиблих захисників та захисниць України. Жертви нацистських переслідувань. Донори та мають відповідну пільгу, яка передбачена статтею 20 ЗУ “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”. Лікарі, які перебувають на самоізоляції через коронавірус.

Водночас, якщо всі інші працівники, не медики, перебувають на самоізоляції через Covid-19, то їм нараховують 50% від зарплати незалежно від розміру стажу.