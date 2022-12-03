03.12.2022 18:53 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог обороняється та обстрілює населені пункти
Оперативна інформація станом на вечір 3 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за поточну добу окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
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На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.
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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога.
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