02.12.2022 19:15 Дмитро Колонєй
На Харківщині збито гелікоптер окупантів
Оперативна інформація станом на вечір 2 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
На Харківщині збито гелікоптер окупантів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення
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На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.
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На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині.
В Куп’янському районі Харківщини було збито ворожий гелікоптер.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вороги завдали
ракетного удару по позиціях українських військ на Харківщині.
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