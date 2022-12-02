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02.12.2022  19:15   Дмитро Колонєй

На Харківщині збито гелікоптер окупантів

Оперативна інформація станом на вечір 2 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


На Харківщині збито гелікоптер окупантів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  за поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення
 
  • На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині.
В Куп’янському районі Харківщини було збито ворожий гелікоптер.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що вороги завдали ракетного удару по позиціях українських військ на Харківщині.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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