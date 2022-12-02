02.12.2022 18:47 Дмитро Колонєй
Укрзалізниця значно розширить меню у поїздах: як саме та скільки це буде коштувати
Залізнична компанія презентувала нове меню.
Укрзалізниця значно розширить меню у поїздах: як саме та скільки це буде коштувати
Я повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Новини LIVE, 17 поїздів київського формування отримають нове меню чаю та кави.Йдеться, зокрема, і про чотири міжнародні рейси — до Варшави, Кишинева, Перемишля і Хелма. З 2 грудня нове меню буде доступне у всіх 17 потягах київського формування.
Нововведення:
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ціла лінійка кави та чаю.
Зокрема, українці зможуть отримати такі послуги, як капсульна та дріп-кава.
Капсульна кава
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Буде пропонуватися у двох поїздах — Київ-Ужгород та Київ-Солотвино.
Дріп-кава
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Дві лінійки — класичного чаю (чорного, зеленого і фруктового) та авторського.
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поліський чай з чебрецем;
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подільський чай з м’ятою;
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карпатський трав’яний чай.
Скільки буде коштувати:
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Кава - від 10 до 25 грн за порцію.
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Класичний чай — 10 грн,
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Авторська колекція - по 15 грн.
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