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02.12.2022  18:47   Дмитро Колонєй

Укрзалізниця значно розширить меню у поїздах: як саме та скільки це буде коштувати

Залізнична компанія презентувала нове меню.


Укрзалізниця значно розширить меню у поїздах: як саме та скільки це буде коштувати
Я повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Новини LIVE, 17 поїздів київського формування отримають нове меню чаю та кави.Йдеться, зокрема, і про чотири міжнародні рейси — до Варшави, Кишинева, Перемишля і Хелма.  З 2 грудня нове меню буде доступне у всіх 17 потягах київського формування. 
 

Нововведення:

  • ціла лінійка кави та чаю.
 
Зокрема, українці зможуть отримати такі послуги, як капсульна та дріп-кава.
 

Капсульна кава

  • Буде пропонуватися у двох поїздах — Київ-Ужгород та Київ-Солотвино.

Дріп-кава

  • Дві лінійки — класичного чаю (чорного, зеленого і фруктового) та авторського.
  • Авторський чай:
  1. поліський чай з чебрецем;
  2. подільський чай з м’ятою;
  3. карпатський трав’яний чай.

Скільки буде коштувати: 

  • Кава - від 10 до 25 грн за порцію.
  • Класичний чай — 10 грн,
  • Авторська колекція - по 15 грн.
 
Источник:   Новини LIVE
 Тэги:  поезда, новое меню, цены, чай, кофе
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