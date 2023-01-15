15.01.2023 21:09 Дмитро Колонєй

Популярні продукти злетять у ціні: які, на скільки та чому

Експерти поінформували про тенденції на ринку.





За словами представників Асоціації виробників молока, нас чекає нове підвищення цін на цю продукцію, незважаючи на те, що відпускні ціни підіймали восени 2022 року, передає РЕДПОСТ

Чому зросте ціна на молочну продукцію

Проблеми з енергопостачанням, Інфляція в Україні Залежність від цін на глобальному ринку.

«Основними факторами будуть зростання цін на сировину та енергоносії. Зниження ставки ПДВ на сире молоко та молочні продукти могло б підтримати купівельну спроможність українців і тим самим підтримати галузь загалом.

Наразі світові ринки — під впливом глобальної інфляції та рецесії, що є негативним сигналом і говорить про те, що нинішній рік обіцяє бути досить складним, особливо у першому кварталі», — зазначила керівник проєкту Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Враховуючи ріст затрат на виробництво сирого молока, експерт прогнозує, що ріст ціни на сире молоко в 2023 році складе 25-30%.

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