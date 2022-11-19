19.11.2022 18:27 Дмитро Колонєй

Деякі продукти впадуть у ціні: які саме та чому

Рух цін на продукти проаналізували експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на АgroTrend, за словами експерта з “Українського клубу аграрного бізнесу” Світлани Литвин, в Україні можуть здешевати деякі продукти харчування. До кінця року можуть знизитися ціни на гречку та яйця, ціни на які злетіли

Гречка

Як зазначила аналітикиня

аграрії значно збільшили посіви під гречкою, вже зібрали гарний врожай.

Тому ціна на цю крупу почала знижуватися і цей процес буде ще тривати.

Яйця

На думку експерта ціна на яйця дійшла до свого максимуму. Птахівники почали збільшувати кількість курей-несучок. Це вже призвело до стабілізації цін і далі очікуємо зниження цін по мірі збільшення обсягів виробництва.

Іншій фахівець з агробізнесу - завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, д.е.н. Інна Сало розповіла, що до кінця цього року в ціні не зростатимуть продукти переробки зернових культур, такі як крупи та борошно. Вартість навіть може незначно знизитися – до 5%.

Також, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2022-го не очікується дефіциту на основні продукти харчування.