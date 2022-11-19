19.11.2022 18:27 Дмитро Колонєй
Деякі продукти впадуть у ціні: які саме та чому
Рух цін на продукти проаналізували експерти.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на АgroTrend, за словами експерта з “Українського клубу аграрного бізнесу” Світлани Литвин, в Україні можуть здешевати деякі продукти харчування. До кінця року можуть знизитися ціни на гречку та яйця, ціни на які злетіли
Гречка
Як зазначила аналітикиня
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аграрії значно збільшили посіви під гречкою,
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вже зібрали гарний врожай.
Тому ціна на цю крупу почала знижуватися і цей процес буде ще тривати.
Яйця
На думку експерта ціна на яйця дійшла до свого максимуму. Птахівники почали збільшувати кількість курей-несучок. Це вже призвело до стабілізації цін і далі очікуємо зниження цін по мірі збільшення обсягів виробництва.
Іншій фахівець з агробізнесу - завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, д.е.н. Інна Сало розповіла, що до кінця цього року в ціні не зростатимуть продукти переробки зернових культур, такі як крупи та борошно. Вартість навіть може незначно знизитися – до 5%.
Також, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2022-го не очікується дефіциту на основні продукти харчування.
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