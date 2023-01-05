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05.01.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки коштують світловідбивні елементи у Харкові

Ціни проаналізовано Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.

Стало відомо, скільки коштують світловідбивні елементи у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова, 
сьогодні світловідбивні елементи для одягу або аксесуарів стали необхідними елементами гардеробу. Це допомагає пішоходам бути більш помітними на дорозі у сутінках та під час відключення освітлення. Використання світловідбивних елементів у темний період доби - необхідність як для дітей, так і для дорослих. Вони можуть мати різні форми: стікери (можуть кріпитися до одягу на липучці); жорсткі браслети (кріпляться на руку, ногу або сумку); кулони; брелоки; значки тощо.
 
 
Придбати світловідбивні елементи можна у магазинах товарів для дому («Smile market», «Аврора», «Епіцентр»), магазинах канцтоварів («Топольок»), деяких супермаркетах, магазинах туристичного та спортивного спорядження, а також на ринках.  
 
  • Наліпки (стікери) на одяг коштують від 20 грн (5 шт. в комплекті),
  • Браслети 40 см - від 50 грн/шт.,
  • Стрічка світловідбивна самоклеюча - від 60 грн/м,
  • Сигнальні жилети - від 90 грн,
  • Нарукавники - від 150 грн/2 шт.,
  • Брелоки - від 20 грн. 
Також у зоомагазинах продаються світловідбивні повідки (від 160 грн), нашийники для собак (від 120 грн) та кішок (від 70 грн).
 
Нагадаємо, раніше ми писали, як поліцейські під Харковом допомогли дітлахам запобігти травмування на дорогах.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  цены, светоотражательные элементы, харьков
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