05.01.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки коштують світловідбивні елементи у Харкові

Ціни проаналізовано Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова,

сьогодні світловідбивні елементи для одягу або аксесуарів стали необхідними елементами гардеробу. Це допомагає пішоходам бути більш помітними на дорозі у сутінках та під час відключення освітлення. Використання світловідбивних елементів у темний період доби - необхідність як для дітей, так і для дорослих. Вони можуть мати різні форми: стікери (можуть кріпитися до одягу на липучці); жорсткі браслети (кріпляться на руку, ногу або сумку); кулони; брелоки; значки тощо.

Придбати світловідбивні елементи можна у магазинах товарів для дому («Smile market», «Аврора», «Епіцентр»), магазинах канцтоварів («Топольок»), деяких супермаркетах, магазинах туристичного та спортивного спорядження, а також на ринках.

Наліпки (стікери) на одяг коштують від 20 грн (5 шт. в комплекті),

Браслети 40 см - від 50 грн/шт.,

Стрічка світловідбивна самоклеюча - від 60 грн/м,

Сигнальні жилети - від 90 грн,

Нарукавники - від 150 грн/2 шт.,

Брелоки - від 20 грн.

Також у зоомагазинах продаються світловідбивні повідки (від 160 грн), нашийники для собак (від 120 грн) та кішок (від 70 грн).