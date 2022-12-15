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15.12.2022  20:31   Дмитро Колонєй

Поліцейські під Харковом допомогли дітлахам запобігти травмування на дорогах (фото)

У передмісті Харкова правоохоронці роздали дітям світловідбиваючі стрічки.

Допомогли дітлахам запобігти травмування на дорогах поліцейські Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, в Чугуївському районі поліцейські роздали дітям світловідбиваючі стрічки з метою запобігання випадків травмування людей на дорогах, особливо на неосвітлених ділянках у вечірній час доби.
 
Допомогли дітлахам запобігти травмування на дорогах поліцейські Харкова
 
Правоохоронці провели з мешканцями району профілактичні бесіди щодо необхідності розміщення на верхньому одязі та сумках світловідбиваючих елементів.
 
Допомогли дітлахам запобігти травмування на дорогах поліцейські Харкова
 
Інспектор ювенальної превенції нагадала дітям правила перетину проїжджої частини на нерегульованих пішохідних переходах та розповіла про випадки найчастіших порушень з боку пішоходів. 
 
Поліцейські подарували дітям світловідбиваючі флікери, щоб бути помітними у темну пору.
 
Нагадаємо, раніше ми наводили поради поліцейських, як убезпечити дитину на дорозі 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  опасность, дороги, харьков
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