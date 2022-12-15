15.12.2022 20:31 Дмитро Колонєй

Поліцейські під Харковом допомогли дітлахам запобігти травмування на дорогах (фото)

У передмісті Харкова правоохоронці роздали дітям світловідбиваючі стрічки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, в Чугуївському районі поліцейські роздали дітям світловідбиваючі стрічки з метою запобігання випадків травмування людей на дорогах, особливо на неосвітлених ділянках у вечірній час доби.

Правоохоронці провели з мешканцями району профілактичні бесіди щодо необхідності розміщення на верхньому одязі та сумках світловідбиваючих елементів.

Інспектор ювенальної превенції нагадала дітям правила перетину проїжджої частини на нерегульованих пішохідних переходах та розповіла про випадки найчастіших порушень з боку пішоходів.

Поліцейські подарували дітям світловідбиваючі флікери, щоб бути помітними у темну пору.