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05.01.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Судитимуть жінку, яка була посадовцем окупаційної влади на Харківщині

Обвинувальний акт про держзраду на Харківщині вже направлено до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із  полсиланням на Харківську прокуратуру,  50-річної жінка 27 червня 2022 року обійняла псевдопосаду «и.о. помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области», за якою вона:
  • створювала вигляд «порядку» під час окупації села Кіндрашівка.
  • організовувала видачу господарського інвентаря та надавала різні вказівки односельчанам. 
  • організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито «турбуються» про місцеве населення. 
  • видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 російських рублів. 
Правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України.
 
Наразі жінка перебуває під вартою. 
 
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині народна обраниця впроваджувала російську освіту при окупантах.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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