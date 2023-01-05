05.01.2023 20:41 Дмитро Колонєй
Судитимуть жінку, яка була посадовцем окупаційної влади на Харківщині
Обвинувальний акт про держзраду на Харківщині вже направлено до суду.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із полсиланням на Харківську прокуратуру, 50-річної жінка 27 червня 2022 року обійняла псевдопосаду «и.о. помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области», за якою вона:
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створювала вигляд «порядку» під час окупації села Кіндрашівка.
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організовувала видачу господарського інвентаря та надавала різні вказівки односельчанам.
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організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито «турбуються» про місцеве населення.
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видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 російських рублів.
Правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі жінка перебуває під вартою.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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