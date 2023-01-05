05.01.2023 20:41 Дмитро Колонєй

Судитимуть жінку, яка була посадовцем окупаційної влади на Харківщині

Обвинувальний акт про держзраду на Харківщині вже направлено до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із полсиланням на Харківську прокуратуру, 50-річної жінка 27 червня 2022 року обійняла псевдопосаду «и.о. помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области», за якою вона:

створювала вигляд «порядку» під час окупації села Кіндрашівка.

організовувала видачу господарського інвентаря та надавала різні вказівки односельчанам.

організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито «турбуються» про місцеве населення.

видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 російських рублів.

Правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі жінка перебуває під вартою.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.