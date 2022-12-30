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30.12.2022  15:19   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено громадянина РФ, який збирав гроші для окупантів (фото)

У Харкові відправили за грати містянина, який допомагав ворогові.

Збирав гроші для окупантів громадянин РФ: у Харкові засуджено колаборанта
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річний громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання на території України та більше десяти років мешкає у Харкові, підтримував ворожу армію: 
 
  • У березні 2022 року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переводити гроші для окупантів. 
  • У тексті чоловік виправдовува російську збройну агресію проти України.
У судовому засіданні зловмисник визнав свою вину та щиро розкаявся. 
 
21 грудня 2022 року Київський райсуд Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку - йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 2 роки та з конфіскацією всього особистого майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині спіймали двох залізничників, які перешли на бік окупантів та ввозили в Україну ворожу воєнну техніку.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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