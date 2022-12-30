30.12.2022 15:19 Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено громадянина РФ, який збирав гроші для окупантів (фото)

У Харкові відправили за грати містянина, який допомагав ворогові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річний громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання на території України та більше десяти років мешкає у Харкові, підтримував ворожу армію:

У березні 2022 року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переводити гроші для окупантів.

У тексті чоловік виправдовува російську збройну агресію проти України.

У судовому засіданні зловмисник визнав свою вину та щиро розкаявся.

21 грудня 2022 року Київський райсуд Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку - йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 2 роки та з конфіскацією всього особистого майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.