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30.12.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго представили оновлений графік погодинних відключень світла

Новий графік діятиме з 2 січня.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що у Харківській області діятиме з 2 січня по 8 січня оновлений графік погодинного відключення світла.
 
У графіку представлено 12 черг відключення:
 
  • 1 черга 07:00 — 10:00;
  • 2 черга 08:00 — 11:00;
  • 3 черга 09:00 — 12:00;
  • 4 черга 10:00 — 13:00;
  • 5 черга 11:00 — 14:0;
  • 6 черга 12:00 — 15:00;
  • 7 черга 13:00 — 16:00;
  • 8 черга 14:00 — 17:00;
  • 9 черга 15:00 — 18:00;
  • 10 черга 17:00 — 20:00;
  • 11 черга 18:00 — 21:00;
  • 12 черга 19:00 — 22:00.
З графіком відключення світла у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
 
Нагадаємо, харківські комунальники оперативно відновлюють подачу води.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков, отключение света
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