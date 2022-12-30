30.12.2022 15:00 Віталій Хінєвіч
У Харківобленерго представили оновлений графік погодинних відключень світла
Новий графік діятиме з 2 січня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківобленерго.
Повідомляється, що у Харківській області діятиме з 2 січня по 8 січня оновлений графік погодинного відключення світла.
У графіку представлено 12 черг відключення:
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1 черга 07:00 — 10:00;
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2 черга 08:00 — 11:00;
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3 черга 09:00 — 12:00;
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4 черга 10:00 — 13:00;
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5 черга 11:00 — 14:0;
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6 черга 12:00 — 15:00;
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7 черга 13:00 — 16:00;
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8 черга 14:00 — 17:00;
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9 черга 15:00 — 18:00;
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10 черга 17:00 — 20:00;
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11 черга 18:00 — 21:00;
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12 черга 19:00 — 22:00.
З графіком відключення світла у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням
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Нагадаємо, харківські комунальники оперативно відновлюють подачу води
.
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