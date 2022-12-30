30.12.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно відновлюють подачу води

Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що у понеділок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 7 оглядових колодязів. Зокрема, у Холодногірському районі ремонтники оперативно усунули аварійні ситуації на магістралях діаметром 300 мм на вулицях Черкаській та Докучаєва.

«Зважаючи на складні пошкодження в обох випадках довелося діяти з тимчасовим відключенням харків'ян від водопостачання. Тому попередньо склали чіткий план робіт, а також запаслися необхідною спецтехнікою та матеріалами. З ремонтом впоралися у встановлені терміни, відновили подачу води та в обов'язковому порядку впорядкували території. Підводячи підсумки роботи у році, що минає, зазначу, що ситуація у водопровідному господарстві району не виходила з-під контролю – аварії, що раптово виникали, у тому числі і пов'язані з безперервною агресією, своєчасно ліквідувалися, на належному рівні велася і профілактична робота», - підсумував начальник районної служби Олександр Сірко.

Сьогодні, 30 грудня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали відновлювальні роботи на 17 пошкоджених ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.