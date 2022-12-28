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28.12.2022  19:49   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали двох чоловіків, що перешли на бік окупантів та ввозили в Україну ворожу воєнну техніку (фото)

Залізничники-колаборанти не змогли втекти від правоохоронців Харківщини.

 
Спіймали колаборантів-залізничників, які допомагали ворогу ввозити воєнну техніку на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у смт Куп’янськ-Вузловий 49-річний та 50-річний колишні працівники Укрзалізниці перейшли на бік окупантів. У липні вони уклали трудові контракти з так званим генеральним директором підприємства «Куп'янська залізниця».
 
Так, 49-річний чоловік зайняв посаду «начальника» виробничого підрозділу «Куп’янська колійна машинна станція №133», створеного окупаційною владою, а 50-річний колаборант став його «заступником».
 
Чоловіки допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини. Насамперед колаборанти сприяли ввезенню російської військової техніки.
 
Спіймали колаборантів-залізничників, які допомагали ворогу ввозити воєнну техніку на Харківщині
 
Псевдокерівник втік до м. Чернівці, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, а його поплічник переховувався по населених пунктах Харківщини. Проте правоохоронці затримали колаборантів в порядку ст. 208, 615 КПК України. 
 
Наразі обидва підозрюваних перебувають під вартою. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про колаборантів, які забезпечували перевезення окупантів під Харковом.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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