28.12.2022 19:49 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали двох чоловіків, що перешли на бік окупантів та ввозили в Україну ворожу воєнну техніку (фото)

Залізничники-колаборанти не змогли втекти від правоохоронців Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у смт Куп’янськ-Вузловий 49-річний та 50-річний колишні працівники Укрзалізниці перейшли на бік окупантів. У липні вони уклали трудові контракти з так званим генеральним директором підприємства «Куп'янська залізниця».

Так, 49-річний чоловік зайняв посаду «начальника» виробничого підрозділу «Куп’янська колійна машинна станція №133», створеного окупаційною владою, а 50-річний колаборант став його «заступником».

Чоловіки допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини. Насамперед колаборанти сприяли ввезенню російської військової техніки.

Псевдокерівник втік до м. Чернівці, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, а його поплічник переховувався по населених пунктах Харківщини. Проте правоохоронці затримали колаборантів в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Наразі обидва підозрюваних перебувають під вартою.