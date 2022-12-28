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28.12.2022  20:13   Дмитро Колонєй

Відновили опалення частини відділень у постраждалій від обстрілів лікарні Харківщини

На деокупованих територіях Харківщини триває ремонт медичних закладів.


Прокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, стан надання медичної допомоги населенню на деокупованих територіях розглянули під час апаратної наради. Ремонт уже проводять у
 
  • Балаклійській клінічній багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та
  • Центральній міській лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі.
Так, в Балаклійській лікарні відновлено опалення в кількох відділеннях, а також завершуються ремонтні роботи в головному лікувальному корпусі. В Ізюмській лікарні розпочато заміну вікон у головному корпусі.
 
«Станом на початок грудня в лікарні Ізюма відновлено газо- та електропостачання. Заклад забезпечений двома генераторами та системою Starlink. Там вже надається амбулаторна, стаціонарна терапевтична, хірургічна та травматологічна допомога», – розповів директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов.
 
Також відновлено роботу в амбулаторіях cіл Коробочкине та Леб’яже. Завдяки волонтерським організаціям там були встановлені вікна та двері.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, обстрел, ремонт, агрессия россии
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