28.12.2022 20:13 Дмитро Колонєй

Відновили опалення частини відділень у постраждалій від обстрілів лікарні Харківщини

На деокупованих територіях Харківщини триває ремонт медичних закладів.



Прокуратура

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, стан надання медичної допомоги населенню на деокупованих територіях розглянули під час апаратної наради. Ремонт уже проводять у

Балаклійській клінічній багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та

Центральній міській лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі.

Так, в Балаклійській лікарні відновлено опалення в кількох відділеннях, а також завершуються ремонтні роботи в головному лікувальному корпусі. В Ізюмській лікарні розпочато заміну вікон у головному корпусі.

«Станом на початок грудня в лікарні Ізюма відновлено газо- та електропостачання. Заклад забезпечений двома генераторами та системою Starlink. Там вже надається амбулаторна, стаціонарна терапевтична, хірургічна та травматологічна допомога», – розповів директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов.

Також відновлено роботу в амбулаторіях cіл Коробочкине та Леб’яже. Завдяки волонтерським організаціям там були встановлені вікна та двері.