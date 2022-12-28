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28.12.2022  20:48   Дмитро Колонєй

Харківські борці очолили список кращих спортсменів року (фото)

Про це інформує харківський Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.

Очолили список кращих спортсменів року харківські борці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, Федерація греко-римської боротьби України визначила найкращих спортсменів за підсумками 2022 року. Цей спиок очоліли харківські спортсмени.  
 
  • Перше місце дісталося віце-чемпіону світу U-23 Михайлу Вишнивецькому (вагова категорія - 130 кг), який цього року виборов чемпіонські титули на чемпіонаті Європи U-20 у Римі та чемпіонаті світу U-20 у Софії.
  • Друге та третє місце у рейтингу посіли бронзові призери світової першості у Белграді Андрій Кулик (72 кг) та Ярослав Фільчаков (82 кг).
Також під час нагородження найкращих борців України, яке відбулося у Львові, харківські спортсмени були відзначені подяками за розвиток спорту від Національного олімпійського комітету України та грошовими преміями.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  харьков, спортсмен года, борцы
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