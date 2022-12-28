28.12.2022 20:48 Дмитро Колонєй
Харківські борці очолили список кращих спортсменів року (фото)
Про це інформує харківський Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, Федерація греко-римської боротьби України визначила найкращих спортсменів за підсумками 2022 року. Цей спиок очоліли харківські спортсмени.
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Перше місце дісталося віце-чемпіону світу U-23 Михайлу Вишнивецькому (вагова категорія - 130 кг), який цього року виборов чемпіонські титули на чемпіонаті Європи U-20 у Римі та чемпіонаті світу U-20 у Софії.
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Друге та третє місце у рейтингу посіли бронзові призери світової першості у Белграді Андрій Кулик (72 кг) та Ярослав Фільчаков (82 кг).
Також під час нагородження найкращих борців України, яке відбулося у Львові, харківські спортсмени були відзначені подяками за розвиток спорту від Національного олімпійського комітету України та грошовими преміями.
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