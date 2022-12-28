Ігор Терехов привітав працівників закладів освіти Новобаварського та Холодногірського районів (фото)

На зустрічі з педагогами Новобаварського та Холодногірського районів міський голова Ігор Терехов підбив підсумки навчального процесу у першому півріччі, подякував учителям та вихователям за допомогу місту під час війни та нагородив Подяками міського голови кращих педагогів.
Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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