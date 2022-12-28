28.12.2022 21:16 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав працівників закладів освіти Новобаварського та Холодногірського районів (фото)

На зустрічі з педагогами Новобаварського та Холодногірського районів міський голова Ігор Терехов підбив підсумки навчального процесу у першому півріччі, подякував учителям та вихователям за допомогу місту під час війни та нагородив Подяками міського голови кращих педагогів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

«Зараз ми разом переживаємо надважкі часи. Від постійного стресу втомилися і батьки, і вчителі, і діти, але, попри ці негаразди, ми все ж не опускаємо руки, навіть навпаки - впевнено рухаємося вперед.

Я дякую кожному з вас за стійкість і незламність, за бажання радіти, допомагати, навчати та виховувати. Нехай у наступному році нарешті настане мир, а з ваших облич не сходитиме щира посмішка, нехай діти повернуться за парти, а ви - до дітей. З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христововим!» - привітав освітян міський голова.

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