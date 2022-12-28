    
Главная Фото Освіта Ігор Терехов привітав працівників закладів освіти Новобаварського та Холодногірського районів (фото)
28.12.2022  21:16   Василь Голосний

Ігор Терехов привітав працівників закладів освіти Новобаварського та Холодногірського районів (фото)

На зустрічі з педагогами Новобаварського та Холодногірського районів міський голова Ігор Терехов підбив підсумки навчального процесу у першому півріччі, подякував учителям та вихователям за допомогу місту під час війни та нагородив Подяками міського голови кращих педагогів.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
«Зараз ми разом переживаємо надважкі часи. Від постійного стресу втомилися і батьки, і вчителі, і діти, але, попри ці негаразди, ми все ж не опускаємо руки, навіть навпаки - впевнено рухаємося вперед.
 
Я дякую кожному з вас за стійкість і незламність, за бажання радіти, допомагати, навчати та виховувати. Нехай у наступному році нарешті настане мир, а з ваших облич не сходитиме щира посмішка, нехай діти повернуться за парти, а ви - до дітей. З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христововим!» - привітав освітян міський голова.
 
 

Фотогалерея

Источник:   Міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, образование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Суспільство У Харкові влаштували свято для малечі 28.12 Спорт Харківські борці очолили список кращих спортсменів року (фото) 28.12 Суспільство Відновили опалення частини відділень у постраждалій від обстрілів лікарні Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 