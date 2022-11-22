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22.11.2022  16:53   Дмитро Колонєй

Чоловіки забезпечували перевезення окупантів під Харковом (фото)

Під Харковом поінформували про підозру керівникам залізниці при загарбниках.

Забезпечували перевезення окупантів під Харковом чоловіки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із  посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, двоє мешканців смт Куп‘янськ-Вузловий під час окупації населеного пункту почали співпрацювати з російськими загарбниками. 
 
Так, у липні 37-річний чоловік обійняв посаду начальника підрозділу Служби експлуатації (руху) т. зв. підприємства «Куп'янська залізниця», створеного окупаційною владою. В свою чергу, 50-річний чоловік обійняв посаду його заступника 
 
«Посадовці» керували залізничним рухом на окупованій території Куп'янського району, слідкували за ефективним використанням рухомого складу залізниці в інтересах окупантів. Крім того, колаборанти контролювали рух російських військових ешелонів з технікою та боєприпасами для продовження збройної агресії РФ проти України. 
 
Забезпечували перевезення окупантів під Харковом чоловіки
 
Прокурори викрили «заступника начальника». За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). 
 
«Начальнику» підрозділу повідомлено про підозру заочно, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков, агрессия россии
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