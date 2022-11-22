22.11.2022 16:53 Дмитро Колонєй

Чоловіки забезпечували перевезення окупантів під Харковом (фото)

Під Харковом поінформували про підозру керівникам залізниці при загарбниках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, двоє мешканців смт Куп‘янськ-Вузловий під час окупації населеного пункту почали співпрацювати з російськими загарбниками.

Так, у липні 37-річний чоловік обійняв посаду начальника підрозділу Служби експлуатації (руху) т. зв. підприємства «Куп'янська залізниця», створеного окупаційною владою. В свою чергу, 50-річний чоловік обійняв посаду його заступника

«Посадовці» керували залізничним рухом на окупованій території Куп'янського району, слідкували за ефективним використанням рухомого складу залізниці в інтересах окупантів. Крім того, колаборанти контролювали рух російських військових ешелонів з технікою та боєприпасами для продовження збройної агресії РФ проти України.

Прокурори викрили «заступника начальника». За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

«Начальнику» підрозділу повідомлено про підозру заочно, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.