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22.11.2022  17:09   

Харківському метрополітену благодійники передали дизельний генератор (фото)

Про передачу генератор «Aksa» потужністю 150 кВт поінформувало КП «Харківський метрополітен».

Передали дизельний генератор Aksa Харківському метрополітену благодійники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Харківський метрополітен», дизельний генератор «Aksa» потужністю 150 кВт придбав і передав підприємству Благодійний фонд «Pin-Up Foundation».
 
Передали дизельний генератор Aksa Харківському метрополітену благодійники
 
Дизельний генератор використовуватимуть для електроживлення найбільш важливих електроустановок. Вартість генератора становить 1 млн грн. 
 
Передали дизельний генератор Aksa Харківському метрополітену благодійники
 
Для забезпечення стабільної роботи метрополітену – важливого об'єкта критичної інфраструктури та найбезпечнішого укриття від обстрілів – до «Pin-Up Foundation» звернулися представники комунальної установи «Офіс реформ Харкова», і в результаті успішної співпраці було передано потужний генератор «Aksa».
 
Тэги:  метро, генератор, харьков
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