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22.11.2022  17:32   Дмитро Колонєй

Вижила під час терору ворога: на Харківщині прокурори допомогли маленькій дівчинці (фото)

Дитина на Харківщині вижила під час розстрілу колони.

Допомогли маленькій дівчинці, яка вижила під час терору ворога на Харківщині прокурори
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з колегами з Тернопільщини та слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області завітали в гості до дівчинки, яка вижила під час розстрілу окупантами автомобільної колони поблизу села Курилівка. 
 
 
Її батьки загинули під час розстрілу колони. Зараз дівчинка проживає зі своєю бабусею.
 
Допомогли маленькій дівчинці, яка вижила під час терору ворога на Харківщині прокурори
 
Правоохоронці привезли маленькій підопічній ліки, теплий одяг, продукти харчування, іграшки, побутову хімію тощо. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 вересня 2022 поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили колону з шести автівок, яку розстріляли ЗС РФ: загинуло 26 людей.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  ребенок, агрессия россии, харьков
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