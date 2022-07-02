02.07.2022 14:52 Рита Парфенова

В Харькове у пьяной матери забрали ребенка

Пятилетнего мальчика передали бабушке.

О ненадлежащем исполнении родительских обязанностей 36-летней женщиной рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Нетрезвую гражданку с пятилетним сыном обнаружил патруль в Слободском районе Харькова, когда прибыл на вызов прохожих.

Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а ее пятилетний сын бегал по улице без присмотра и плакал от испуга.

При общении с сотрудниками ювенальной превенции и патрульными горе-мамаша вела себя агрессивно, бросалась в драку с полицейскими, медиками и прохожими.

Правоохранители разыскали бабушку мальчика и передали ей ребенка. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В отношении матери сотрудники полиции составили административные протоколы по статьям 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), 173 (мелкое хулиганство), 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление). общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.