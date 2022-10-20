20.10.2022 10:32 Рита Парфенова

12-річного хлопчика з-під Харкова, який отримав тяжке поранення у голову, прооперували у Львові

Після вдалої краніопластики Стас з Грушувахи поступово повертається до нормального життя.

Історію порятунку хлопчини розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова, передає РЕДПОСТ.



Поранення 12-річний Стас із Грушувахи Ізюмського району отримав у червні. Тоді під час ночного обстрілу села крилата ракета прилетіла в його дитячу кімнату. Стас спав у ліжку. Уламок потрапив хлопчику в голову. Ледь живого Стаса з-під завалів діставали тато та рятувальники.



Важка черепно-мозкова травма із дефектом лобної кістки довжиною 8 см, отримана внаслідок проникаючого поранення - такий діагноз дитині ставлять в лікарні Харкова. Тут йому зробили операцію на мозку, після якої тиждень Стас був у комі в реанімації. Коли прийшов до тями, стало зрозуміло - дитина не може ходити та не впізнає рідних.



У липні хлопчика перевезли до лікарні Святого Миколая у Львові. Він потребував краніопластики - складної операції, коли отвір на черепі закривають пластиною. Для Стаса віготовили індивідуальну пластину, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень та та естетично виглядає.



Операцію з її встановлення проведа командою нейрохірургів львовської лікарні разом із нейрохірургом з Каліфорнії. Хірургічне втручання пройшло успішно. Дитина знову вчиться ходити, поступово до Стаса повертається пам’ять. Вже зовсім скоро Стас відновить навчання у школі.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 258 дітей.