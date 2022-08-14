14.08.2022 09:39 Рита Парфенова

Малолітня дитина п’ять годин блукала вулицями Харкова (фото)

Поліцейські притягнули до відповідальності батьків дитини, яка понад п'ять годин блукала по вулиці без догляду дорослих

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

13 серпня близько 20:00 правоохоронців повідомили, що по вулиці Матросова вже кілька годин поспіль ходить малолітня дитина.



На місці події працівники сектору ювенальної превенції ХРУП №1 виявили налякану 5-річну дівчинку. Поліцейські викликали бригаду медичної допомоги та, за актом про знайдену дитину, доставили її до міської дитячої лікарні Харкова.



Наразі з дівчинкою все гаразд. Життю та здоров’ю дитини на теперішній час нічого не загрожує.





При подальшому відпрацюванні повідомлення працівники ювенальної превенції встановили батьків дитини. Вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Щодо них складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, поліцейські викрили жінку у неналежному виконанні своїх батьківських обов’язків й передали дитину бабусі.

