ДТП у Харкові: медики врятували чоловііка від смерті

Внаслідок отриманих під час ДТП травм, у чоловіка сталась клінічна смерть.
Життя 46-річного чоловіка, який потрапив у ДТП, було врятовано 12.08.22 бригадою ЕМД 1303 у складі фельдшера Лілії Волокідіної, фельдшера Анатолія Волокодіна та водія Миколи Скрипки.
Внаслідок отриманих під час ДТП травм, у чоловіка сталась клінічна смерть. Завдяки проведенню успішних реанімаційних заходів, постраждалого вдалося повернути до життя та живим шпиталізувати до лікувального закладу.
Нагадаємо, 9 серпня медики бригади швидкої допомоги №1308 успішно вивели зі стану клінічної смерті 27-річного харків'янина.
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