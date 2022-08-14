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14.08.2022  10:23   Рита Парфенова

ДТП у Харкові: медики врятували чоловііка від смерті

Внаслідок отриманих під час ДТП травм, у чоловіка сталась клінічна смерть.

бригадою ЕМД 1303 у складі фельдшера Лілії Волокідіної, фельдшера Анатолія Волокодіна та водія Миколи Скрипки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Життя 46-річного чоловіка, який потрапив у ДТП, було врятовано 12.08.22 бригадою ЕМД 1303 у складі фельдшера Лілії Волокідіної, фельдшера Анатолія Волокодіна та водія Миколи Скрипки.

Внаслідок отриманих під час ДТП травм, у чоловіка сталась клінічна смерть. Завдяки проведенню успішних реанімаційних заходів, постраждалого вдалося повернути до життя та живим шпиталізувати до лікувального закладу.

Нагадаємо, 9 серпня медики бригади швидкої допомоги №1308 успішно вивели зі стану клінічної смерті 27-річного харків'янина.

 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая помощь, харьков
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