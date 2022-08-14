14.08.2022 10:56 Рита Парфенова
Внаслідок ракетного удару під Харковом пошкождено 18 авто (фото)
На місці прильоту ворожої ракети виявлено вирву глибиной 4 метри
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ
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«Нічний обстріл Харківщини - рашисти вистрілили в смт, Чугуївський район», – написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.
Внаслідок вібуху постраждало двоє людей - чоловік 1994 р.н та жінка 1948 р.н., їм надається медична допомога.
На місці прильоту ворожої ракети виявлено вирву розмірами 9х8 метрів, глибина - 4 метри. Пошкоджено вікна, балкони, 18 автомобілів.
Слідчі на місці, фіксують наслідки злочинів рф.
Нагадаємо, близько першої години ночі 14 серпня росіяни завдали
ударів по Зміївській громаді.
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