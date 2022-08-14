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14.08.2022  10:56   Рита Парфенова

Внаслідок ракетного удару під Харковом пошкождено 18 авто (фото)

На місці прильоту ворожої ракети виявлено вирву глибиной 4 метри

Новини Харькова: Внаслідок ракетного удару пошкождено 18 авто
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Нічний обстріл Харківщини - рашисти вистрілили в смт, Чугуївський район», – написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.
Новини Харькова: Внаслідок ракетного удару пошкождено 18 авто

Внаслідок вібуху постраждало двоє людей - чоловік 1994 р.н та жінка 1948 р.н., їм надається медична допомога.

На місці прильоту ворожої ракети виявлено вирву розмірами 9х8 метрів, глибина - 4 метри. Пошкоджено вікна, балкони, 18 автомобілів.
Новини Харькова: Внаслідок ракетного удару пошкождено 18 авто

Слідчі на місці, фіксують наслідки злочинів рф.
 
Новини Харькова: Внаслідок ракетного удару пошкождено 18 авто
Нагадаємо, близько першої години ночі 14 серпня росіяни завдали ударів по Зміївській громаді.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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