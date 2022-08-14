Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 901 особи. Одужало 300 562 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 256 осіб.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
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