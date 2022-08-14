14.08.2022 11:30 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 901 особи. Одужало 300 562 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 256 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (з них 6 - мешканці міста Харкова). Три людини захворіли у Красноградському районі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 13 серпня.