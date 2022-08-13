Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 13 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 13 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 891 особи. Одужало 300 555 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 253 особи.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 серпня.
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