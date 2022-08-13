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13.08.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

У двох населених пунктах Дергачівського району відновили газопостачання

Фахівці Дергачівського відділення Харківгазу повністю відновили газопостачання.

Газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Безруківський старостинський округ.
 
Повідомляється, що робітники Дергачівського відділення Харківгазу повністю відновили газопостачання в селах Безруки та Лещенки, який був відсутній з квітня місяця. 
 
Внаслідок пошкодження критичної інфраструктури російськими обстрілами, більше 1000 осіб залишалось без газопостачання.
 
 «Ми надзвичайно вдячні керівництву АТ «Харківгаз», працівникам Дергачівського газового відділення, з якими вдалося налагодити конструктивну взаємодію у вирішенні цього питання, а також активним безруківцям – небайдужим громадянам, що допомагали відновлювати пошкоджений газогін! Ми шукаємо і продовжимо шукати можливості відновлення комунікацій в інших старостинських округах громади. На жаль, через постійні обстріли цю проблему вирішити поки що неможливо»,- зазначили в Безруківському старостинському окрузі.
 
Нагадаємо, у приватному секторі Харкова ремонтують водогони.
 
Источник:   Безруківський старостинський округ
 Тэги:  жкх, харьков
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