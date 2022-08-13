13.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч
У двох населених пунктах Дергачівського району відновили газопостачання
Фахівці Дергачівського відділення Харківгазу повністю відновили газопостачання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Безруківський старостинський округ.
Повідомляється, що робітники Дергачівського відділення Харківгазу повністю відновили газопостачання в селах Безруки та Лещенки, який був відсутній з квітня місяця.
Внаслідок пошкодження критичної інфраструктури російськими обстрілами, більше 1000 осіб залишалось без газопостачання.
«Ми надзвичайно вдячні керівництву АТ «Харківгаз», працівникам Дергачівського газового відділення, з якими вдалося налагодити конструктивну взаємодію у вирішенні цього питання, а також активним безруківцям – небайдужим громадянам, що допомагали відновлювати пошкоджений газогін! Ми шукаємо і продовжимо шукати можливості відновлення комунікацій в інших старостинських округах громади. На жаль, через постійні обстріли цю проблему вирішити поки що неможливо»,- зазначили в Безруківському старостинському окрузі.
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