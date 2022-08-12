12.08.2022 12:56 Рита Парфенова

У приватному секторі Харкова ремонтують водогони

Аварійні ситуації оперативно ліквідовані на ділянках трубопроводів у приватному секторі на вул. Цехівській та вул. Господарській у Новобаварському районі.

Про це повідомив сьогодні, 12 серпня, начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Новобаварського району Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Євген Сальков, передає РЕДПОСТ.



«Досвідченими районними бригадами аварійно-відновлювальних робіт оперативно було проведено комплексні заходи щодо усунення пошкоджень на вищевказаних водоводах холодного водопостачання діаметром 100 та 250 мм. Ремонт трубопроводів провели без відключення споживачів від водопостачання, щоб мешканці приватного сектору не мали дискомфорту. Після завершення робіт обов'язково впорядкували території. Сьогодні ремонтуємо ділянку трубопроводу діаметром 300 мм на вулиці Бульварній», - зазначив Євген Сальков.



Загалом, 11 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» було ліквідовано 12 пошкоджень на міських трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 12 оглядових колодязів. Заплановано проведення ремонтних робіт на 11 пошкоджених ділянках водоводів.



Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.