12.08.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Передавав окупантам геолокації харківської міської інфраструктури:правоохоронці затримали зловмисника

Колишній правоохоронець допоміг окупантам нанести удар по обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління СБУ в Харківській області.

У Харкові в ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала колишнього працівника правоохоронних органів, який був завербований кадровим співробітником фсб під час перетину російського кордону у 2019 році.

Зловмисник розвідував і передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Користуючись цією інформацією окупанти здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще 7 цивільних об’єктах.

Варто зазначити, що зловмисник передавав розвідані дані через закриті канали електронного зв’язку у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зловмисник був переведений в «режим очікування».

С початку повномасштабного вторгнення рф на зв’язок з агентом вийшов його російський «куратор» і поставив завдання щодо розвідувально-підривної діяльності на сході України. Чоловікові обіцяли, що за успішне виконання вказівок, його вивезуть на територію рф і оформлять громадянство.

Втім, співробітники Служби безпеки завадили цим «планам» і затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції.

Також у помешканні виявлено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємної переписки з представником спецслужб рф.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сукупністю вчинених злочинів йому загрожує довічний строк позбавлення волі.