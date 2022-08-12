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12.08.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Передавав окупантам геолокації харківської міської інфраструктури:правоохоронці затримали зловмисника

Колишній правоохоронець допоміг окупантам нанести удар по обласної державної адміністрації.

Зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління СБУ в Харківській області.
 
У Харкові в ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала колишнього працівника правоохоронних органів, який був завербований кадровим співробітником фсб під час перетину російського кордону у 2019 році.
 
Зловмисник розвідував і передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Користуючись цією інформацією окупанти здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще 7 цивільних об’єктах.
 
Варто зазначити, що зловмисник передавав розвідані дані через закриті канали електронного зв’язку у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.
 
Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зловмисник був переведений в «режим очікування».
 
С початку повномасштабного вторгнення рф на зв’язок з агентом вийшов його російський «куратор» і поставив завдання щодо розвідувально-підривної діяльності на сході України. Чоловікові обіцяли, що за успішне виконання вказівок, його вивезуть на територію рф і оформлять громадянство.
 
Втім, співробітники Служби безпеки завадили цим «планам» і затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції.
 
Також у помешканні виявлено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємної переписки з представником спецслужб рф.
 
Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сукупністю вчинених злочинів йому загрожує довічний строк позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області колишній правоохоронець перейшов на бік ворога.
 
Источник:   СБУ Харківська область
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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