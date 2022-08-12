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12.08.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

Харків шукає волонтерів: як стати частиною команди

Молодіжна рада при Харківському міському голові, яка з перших днів війни допомагає харків'янам, проводить масштабний набір волонтерів.


Харків шукає волонтерів: як стати частиною команди
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що кожен охочий харків'янин може стати волонтером. Серед основних завдань команди – робота на складах гуманітарної допомоги та підготовка до зими підвалів-приховань.
 
«Ми чекаємо на твою заявку! Немає різниці — ти студент чи підприємець, вчителька чи зірка театру. Якщо тобі небайдужа доля харків'ян та міста — приєднуйся до нас. Навіть маленька допомога зараз – це великий внесок у спільне майбутнє! – зазначили у Молодіжній раді.
 
Приєднатися до харківської команди волонтерів можна за посиланням.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, волонтеры
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